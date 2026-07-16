16 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 июля, четверг

В 13:00 в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Царские дни» пройдет Малый крестный ход по пути прибытия святых Царственных Страстотерпцев в Екатеринбург (ул. Куйбышева, 149А – Царская,10).

В 23:30 в Екатеринбурге на площади перед Храмом на крови пройдет Ночная Божественная Литургия, а затем крестный ход до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме по маршруту: ул. Царская – ул. Толмачева – пр. Ленина – ул. Татищева – ул. Токарей – ул. Халтурина – ул. Техническая – ул. Решетская – Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш – урочище Ганина Яма.

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