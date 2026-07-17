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17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 июля, пятница

  • В 10:00 в Екатеринбурге стартует пресс-тур по установке остановочных комплексов. Для представителей СМИ заказан микроавтобус, отъезд от центрального входа в администрацию города Екатеринбурга.
  • В 13:40 в Екатеринбурге в зоопарке пройдет мероприятие с участием выдр. Азиатские бескоготные выдры будут предсказывать финал ЧМ-2026.
  • В 18:00 в Екатеринбурге на «ЕкатеринбургАрене» состоится пленарное заседание IV Уральского форума женщин (ул.Репина, 5, вход для СМИ через ворота № 1). Ожидается, что участие в мероприятии примут губернатор Свердловской области Денис Паслер, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина,митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также спикеры тематических треков форума. После мероприятия запланирован пресс-подход.

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