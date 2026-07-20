20 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

20 июля, понедельник

В 10:40 в Екатеринбурге состоится пресс-тур в образовательные учреждения среднего профессионального образования Свердловской области. Журналистам покажут образовательные зоны и мастерские учебных заведений, включая производственные цеха и лаборатории. Планируется посетить Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций, Екатеринбургский торгово-экономический техникум Екатеринбургский экономико-технологический колледж. Запланировал пресс-подход министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной. Трансфер для аккредитованных СМИ от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23).

В 16:00 в Екатеринбурге состоится церемония открытия выставочного проекта «Василий Татищев. Страницы жизни и славы». Запланировано участие Главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Выставка состоит из 32 стендов, раскрывающих биографию и деяния основателя Екатеринбурга Василия Никитича Татищева, историю рода Татищевых, который ведет свое начало от основателя Российского государства легендарного Рюрика, а также детство и юность Василия Никитича. Сбор участников при входе на аллею по проспекту Ленина на пересечении с улицей Вайнера.

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