21 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 июля, вторник

В 08:00 от центрального входа в администрацию Екатеринбурга отправятся участники пресс-тура в детские оздоровительные лагеря. Спикером выступит глава города Алексей Орлов. В программе: посещение открытия спартакиады загородных лагерей в детском лагере «Уральские самоцветы» и лагеря «Буревестник», где к лету полностью обновили пищеблок.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Международного дня шахмат в Свердловской области. О популяризации шахматного спорта среди детей и подростков, итогах участия шахматистов из Свердловской области в региональных, федеральных и международных турнирах, а также о мероприятиях, приуроченных к празднованию Международного дня шахмат, расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян.

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