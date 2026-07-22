22 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

22 июля, среда

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, центральный вход) отправятся участники пресс-тура по спортивным школам Екатеринбурга. Маршрут пресс-тура:

1. СШ по автоспорту, техническим видам спорта (секции автоспорта, мотоспорта и картинга).

2. СШОР «Юность» (секция роллер-спорта и секции на стадионе).

3. СК «Ратиборец» (секция кикбоксинга).

В последней школе будет возможность задать вопросы директору Департамента физической культуры и спорта Людмиле Фитиной.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню мозга. О статистике инсультов, а также психических расстройств среди взрослого населения Свердловской области за 2026 год, основных причинах заболеваний мозга и способах сохранить его здоровье расскажут главный внештатный специалист – невролог Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Смолкин, главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения Свердловской области Олег Сердюк и заместитель главного врача по нейрохирургической службе городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга, главный внештатный специалист-нейрохирург министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО Владимир Колотвинов.

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