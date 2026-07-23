23 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

23 июля, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов сдачи Единого государственного экзамена в Свердловской области. О количестве стобалльных и высокобалльных результатов, наиболее популярных предметах для сдачи в текущем году, статистике нарушений регламента проведения экзамена и общем уровне подготовки школьников расскажет первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов работы Екатеринбургского зоопарка, а также планам учреждения на следующее полугодие. О статистике посещаемости за 2026 год, мероприятиях, запланированных ко дню рождения зоопарка и расширении коллекции расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев.

В 14:00 от центрального входа в Администрацию города Екатеринбурга стартует пресс-тур, посвященный ремонту дорог в Екатеринбурге. О дорожном ремонте журналистам расскажет заместитель директора департамента благоустройства Виктор Юровицкий.

В 16:00 состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Избирком заверит списки кандидатов в законодательное собрание от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России».

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