24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 июля, пятница
- В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодного фестиваля песни «Знаменка» в Свердловской области. О подготовке к проведению фестиваля, конкурсах, программе спортивных и творческих мероприятий, церемонии открытия «Знаменки», а также о количестве участников расскажут художник, дизайнер фестиваля Светлана Воробьева, ветеран педагогического отряда «Ассоль», представитель оргкомитета фестиваля Ксения Ваулина, лауреат и дипломант фестиваля, ветеран ССО «Ассоль» Петр Киселев и лауреат и дипломант фестиваля, ветеран СПО Stars Арина Балакина.
- В 15:00 начнется первый в истории мирового бильярда международный фиджитал-турнир среди студентов в рамках Кубка мира – IV Кубка главы Екатеринбурга. Игры будут проходить в бильярдном клубе Public Club Billiards (ул. Красноармейская, 10)