28 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 июля, вторник

В 10:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга. В ходе заседания будут рассмотрены:

– эскизный проект пешеходных пространств ЖК «Сердце города» в границах улиц Героев России, Челюскинцев, Беринга;

– концепция «Круглый лес» в жилом районе Широкая Речка.

В 11:00 состоится осмотр новых автобусов особо большого класса Volgabus модели 6271G2 на площадке Автобусного парка № 2 (Екатеринбург, ул. Восточная, 5а). Планируется участие губернатора Свердловской области Дениса Паслера, главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. О статистике заболеваемости вирусным гепатитом среди населения Свердловской области, источниках распространения заболевания и наиболее эффективных методах его лечения и профилактики расскажут главный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов, главный внештатный гастроэнтеролог министерства Елена Бессонова и главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог министерства Любовь Сафронова.

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