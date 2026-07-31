31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

31 июля, пятница

В 10:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценит благоустроенную Аллею трёх вузов (улица Народной Воли на участке от улицы 8 Марта до переулка Университетского). Работы проводились за счет местного и регионального бюджетов. Запланирован пресс-подход.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области за прошедшее полугодие. О статистике нарушений антимонопольного законодательства, контроле в сфере рекламы и госзакупок, противодействии коррупции, а также о резонансных делах расскажет руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

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