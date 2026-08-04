4 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

4 августа, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится последнее перед выборами пленарное заседание VIII созыва.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам купального сезона 2026 года в Свердловской области. О статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области с начала купального сезона, мерах профилактики, а также о распространенных административных правонарушениях на воде расскажет заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

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