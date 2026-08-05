5 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

5 августа, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Ирбитской ярмарки». О программе мероприятий, гостях ярмарки, подготовке площадки и влиянии события на культурную и туристическую повестку региона расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, и.о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин и начальник управления культуры, физической культуры и спорта Ирбита Наталья Коробейникова (ВКС).

Межрегиональная выставка-ярмарка в Ирбите пройдет с 7 по 9 августа.

В 14:00 во Дворце дзюдо (Екатеринбург, пр. Академика Сахарова, 37Б) состоится открытие соревнований по бадминтону в рамках Спартакиады народов России. Состязания по бадминтону пройдут с 5 по 9 августа. В Екатеринбург приедут сильнейшие мастера спорта международного класса и многократные чемпионы России. Старт турниру дадут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и знаменитая бадминтонистка Татьяна Хорошина.

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