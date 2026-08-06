6 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

6 августа, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению серии забегов «Европа-Азия» в Екатеринбурге. О программе марафона, требованиях к участникам, подготовке спортсменов, благотворительном рок-забеге и значимости марафона на региональном уровне расскажут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, главный организатор марафона «Европа-Азия» Андрей Уткин, директор департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина и победитель марафона «Европа-Азия» 2025 Иван Горланов.

XI марафон «Европа-Азия» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 9 августа.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. О ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, перспективах развития региона во второй половине 2026 года, а также о планах на осеннюю сессию расскажут председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев, председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Михаил Копытов, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк и председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове. О культурной значимости фестиваля, программе и тематике, количестве гостей и хедлайнерах расскажут председатель Законодательного собрания Свердловской области, президент фестиваля UralTerraJazz Людмила Бабушкина, министр культуры Свердловской области Илья Марков, директор джаз-клуба EverJazz, программный директор фестиваля UralTerraJazz Ирина Щетникова, председатель думы Камышловского городского округа Татьяна Чикунова и певец Макс Юдин.

XII ежегодный международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет 8 августа в Камышлове.

В 15:40 от главного входа в здание Администрации города Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). отправится автобус для журналистов – участников пресс-тура, посвященного объезду Кировского района, который совершит глава города Алексей Орлов. Он проконтролирует темпы ремонта и строительства объектов социальной сферы. Планируется, что градоначальник посетит:

– детскую музыкальную школу № 13 имени И.О. Дунаевского;

– школу № 151;

– благоустроенную зону отдыха на территории ЖК по улице Блюхера;

– строительную площадку детского сада в квартале улиц Камчатской – Блюхера – Сахалинской – Владивостокской.

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