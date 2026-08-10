10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

10 августа, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная III Всероссийской летней спартакиаде по спорту слепых. О числе и составе участников финала, программе состязаний, а также о влиянии адаптивного спорта на жизнь ветеранов боевых действий расскажут вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской Федерации спорта слепых, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова и председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России в Свердловской области, директор Центра адаптивного спорта Свердловской области «Родник» Олег Кульков.

Финал III Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых проходит в Екатеринбурге на базе спортивного комплекса «Калининец» с 9 по 15 августа 2026 года.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная показу фильмов Международного кинофестиваля о правах человека «Сталкер» в Екатеринбурге. О количестве и географии участников, программе, культурной и социальной значимости фестиваля, а также о тематике работ призеров расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов, председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков и киновед Богдан Шимохин.

Кинофестиваль «Сталкер» проходит в Москве с 1995 года. Проект знакомит аудиторию с лучшими игровыми, документальными и анимационными фильмами о справедливости, равенстве, солидарности. Ежегодно в Екатеринбурге проходят показы лучших работ и творческие встречи с актерами и режиссерами. Увидеть фильмы можно с 10 по 14 августа в Доме кино.

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