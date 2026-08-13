13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

13 августа, четверг

В 10:15 в Ельцин-центре (вход со стороны улицы Бориса Ельцина, 1-й этаж, фойе у ресепшена) состоится акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга, которую проведут специалисты станции переливания крови ФМБА России. На месте потенциальные доноры заполнят анкету и сдадут образец буккального эпителия.

В 11:00 в Свердловском областном суде (4 этаж, зал № 7А), начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Георгия Акоева. Ему предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По версии органов предварительного расследования, Акоев, известный в криминальных кругах как Гия Свердловский, в 2008 году был наделен уголовным статусом так называемого вора в законе. Судья: Андрей Юшманов.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию «Социально-экономическое развитие Свердловской области в I полугодии: динамика промпроизводства, строительства и цен в регионе». Спикер – временно исполняющий обязанности руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности креативных кластеров Свердловской области за прошедшее полугодие и планам их развития на 2026-2027 гг. О программе мероприятий различных кластеров Свердловской области, их популярности у населения, а также о влиянии на развитие стартапов и культурных инициатив в регионе расскажут директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, заместитель директора музея истории Екатеринбурга по развитию Оксана Мокеева, сооснователь кластера «На Заводе» и проекта «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин, продюсер площадки креативного кластера в Черноисточинске Елена Кирилюк, организатор массовых мероприятий креативного кластера в Черноисточинске Константин Попов, руководитель кластера «Нержавейка» в Первоуральске Мария Кульбицкая (ВКС) и вдохновитель и организатор двора-музея «Республика Лодыгина» в Екатеринбурге Екатерина Коровина.

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