20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

20 августа, четверг

В 13:00 от центрального входа в администрацию Екатеринбурга начнется пресс-тур по площадкам, где будут организованы занятия коллективов Городского дворца творчества. У участников мероприятия будет возможность посмотреть, как были учтены пожелания разных коллективов и какие найдены варианты для организации дополнительного образования. Основным спикером выступит директор департамента образования администрации города Елена Кириченко.

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