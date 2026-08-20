российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

20 августа, четверг

  • В 13:00 от центрального входа в администрацию Екатеринбурга начнется пресс-тур по площадкам, где будут организованы занятия коллективов Городского дворца творчества. У участников мероприятия будет возможность посмотреть, как были учтены пожелания разных коллективов и какие найдены варианты для организации дополнительного образования. Основным спикером выступит директор департамента образования администрации города Елена Кириченко.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,