21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

21 августа, пятница

В 10:00 в типографии «Формат» (Екатеринбург, ул. Восточная, 27А) начнется печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года. Подпишет тираж в печать председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) проведет выездную пресс-конференцию «Особенности международного книжного фестиваля «Красная строка – 2026». В пресс-конференции примут участие заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения Татьяна Савинова, исполняющая обязанности директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик, заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор фестиваля «Красная строка» Екатерина Шубенко, программный директор фестиваля Анастасия Ханина, куратор рок-программы фестиваля Светлана Толмачева, писатель Марина Степнова, спортивный журналист и историк спорта Станислав Гридасов. Пресс-конференция пройдет в гибридном формате. Трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 14:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге. О программе и участниках фестиваля, перспективах развития для представителей креативных профессий Свердловской области, а также об экономической и социальной значимости креативных индустрий для региона расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге с 25 по 28 августа.

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