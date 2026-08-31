31 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

31 августа, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию межрегиональной выставки «Аргонавты Средневековья» в Екатеринбурге. О привезенных на Урал экспонатах, межмузейном взаимодействии и сроках работы экспозиции расскажут куратор выставки, представитель Новгородского музея-заповедника Анна Фомина и директор мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Свердловская область» Наталья Прошина.

Выставка «Аргонавты Средневековья» – совместный проект с Новгородским музеем-заповедником. В Екатеринбург привезут более 400 уникальных артефактов IX-XII веков. Выставка пройдет с 1 сентября по 22 ноября в историческом парке «Россия – Моя история».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная литературно-гастрономическому фестивалю «Вкусная Россия» в Екатеринбурге. О целях и программе фестиваля, количестве ожидаемых участников, а также о дегустациях и встрече с писателями расскажут директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, заведующий отделом культурно-просветительских проектов и программ Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Артем Тихомиров, главный специалист отдела культуры Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского, поэт, художник, критик Сергей Ивкин и гастроэксперт, ресторанный критик Яков Можаев.

Литературно-гастрономический фестиваль «Вкусная Россия» пройдет в Екатеринбурге 5 сентября во дворе Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в преддверии учебного года. О мерах обеспечения безопасного дорожного движения в Екатеринбурге, подготовке улично-дорожной сети по маршруту «дом – школа – дом», а также о мероприятиях Госавтоинспекции в День знаний расскажет врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Екатеринбурга Павел Крылов.

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