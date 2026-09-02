2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

2 сентября, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 90-летия Уральского академического филармонического оркестра и фестивалю «УАФО – 90». О праздновании 90-летия Уральского академического филармонического оркестра и программе фестиваля «УАФО – 90» расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов и художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс.

Фестиваль «УАФО – 90» пройдет с 11 по 30 сентября в Свердловской филармонии.

В 11:00 в МОБ Екатеринбурга (Антона Валека, 12) состоится круглый стол учреждений культуры «Ради жизни против террора». Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в России 3 сентября в память о жертвах трагедии в Беслане. Участниками встречи станут представители библиотек, детских школ искусств, театров, музеев и культурных центров. Они обсудят проекты, посвященные сохранению памяти о трагедии и профилактике терроризма.

Главным событием круглого стола станет телемост с основателем и генеральным директором благотворительного фонда помощи пострадавшим в терактах «Жизнь после» Ириной Гуриевой, участницей событий в бесланской школе № 1.

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