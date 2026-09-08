8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

8 сентября, вторник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная прибытию десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Екатеринбург. О торжественной встрече святыни, графике богослужений перед мощами, а также о почитании святого Спиридона в России расскажут старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло и начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов.

Мощи греческого чудотворца святого Спиридона Тримифунтского прибудут в Храм на Крови в Екатеринбурге 11 сентября. Поклониться святыне можно будет до 13 сентября.

В 17:00 на площадке Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Мира, 19) пройдет встреча участников Международного фестиваля молодежи от Свердловской области и презентация регионального мерча на МФМ-2026. Во встрече примет участие директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

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