9 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

9 сентября, среда

В 11:00 состоится пресс-тур для зарегистрированных СМИ на площадку Международного фестиваля молодежи в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с участием представителей дирекции фестиваля. Аккредитация на Международный фестиваль молодежи для участия в пресс-туре не требуется. Сбор в 10:50 у центрального входа в павильон № 1 МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Об особенностях программы, площадках фестиваля, участниках, количестве зрителей, а также о развитии кукольного искусства расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, председатель Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Светлана Учайкина, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников и руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра кукол Семен Вяткин.

«Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Тема этого года – «Театр кукол: Новые смыслы». Зрители увидят 15 спектаклей театров из России, Белоруссии, Китая и Замбии.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная прибытию десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Екатеринбург. О торжественной встрече святыни, графике богослужений перед мощами, а также о почитании святого Спиридона в России расскажут старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло и начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов.

Мощи греческого чудотворца святого Спиридона Тримифунтского прибудут в Храм на Крови в Екатеринбурге 11 сентября. Поклониться святыне можно будет до 13 сентября.

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