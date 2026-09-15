15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

15 сентября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению выборов на территории Свердловской области. Об организации избирательной кампании и регламенте ее проведения, готовности избирательных участков и избирательных комиссий, а также о дистанционном электронном голосовании расскажут председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

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