17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 сентября, четверг

В 09:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии спортивного зала школы № 92 (ул. Ракетная, стр. 6). В 10:00 градоначальник оценит новый детский сад № 173 (ул. Паригория Суетина, 5).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. С докладом об исполнении бюджета города за I полугодие 2026 года перед депутатами выступит директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию «Тенденции в банковском секторе Свердловской области по итогам I полугодия». В пресс-конференции примут участие заместитель начальника Уральского Главного управления Банка России Сергей Коровин, заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 во Дворце молодежи состоится открытие Центра общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области (Екатеринбург, проспект Ленина, 1). В мероприятии примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Александр Левин, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель ЦОН Татьяна Мерзлякова, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов, а также директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона на Урале и планам на осенний сезон. О наиболее востребованных туристических направлениях на внутреннем и международном рынках, объемах турпотока, а также о перспективах осеннего сезона расскажут и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский (ВКС) и президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения РСТ Михаил Мальцев.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного музыкального форума «Акколада. Интер-Консорт» в рамках Международного фестиваля молодежи. О замысле и целях форума, его участниках, а также о концертной программе расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Александр Рыжинский, музыкальный и театральный обозреватель, продюсер радиопрограмм «Радио России» Ольга Русанова, российский музыкант, кураист-виртуоз, руководитель группы «Курайсы» Роберт Юлдашев, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвира Архангельская, директор Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени К. Байсеитовой (Казахстан) Бахтияр Абдрашев и директор средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории Денис Маршанский.

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