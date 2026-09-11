11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 сентября, пятница

В 17:30 на ОТВ выйдет выпуск программы «Вестник корпораций», в котором рассказывается о социальном проекте АО «Святогор». Сотрудникам предприятия вручили ключи от коттеджей в Красноуральске. Торжественное событие приурочено к 95-летию АО «Святогор». В новые дома въедут 19 семей сотрудников предприятия. Всего в коттеджном поселке в микрорайоне «Молодежный» планируется построить 115 жилых домов и 27 таун-хаусов для металлургов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube