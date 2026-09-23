23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

23 сентября, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов купального сезона в Свердловской области в 2026 году. О статистике несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области, основных причинах ЧП, а также о прогнозе погоды на осенний период расскажут заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов и главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности питания в школах Свердловской области. О системе организации питания в школах Свердловской области, рационе учащегося, актуальной статистике по количеству проверок и нарушений, а также о самых частых жалобах родителей расскажут заместитель директора департамента образования администрации Екатеринбурга Алексей Телегин, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Сычева, начальник управления развития инфраструктуры министерства образования Свердловской области Галина Полякова, главный специалист отдела комплексной безопасности системы образования министерства образования Свердловской области Ирина Крашенинникова, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, генеральный директор бизнес-юнита «Россия» компании «Кейтеринбург» Егор Пивовар.

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