25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 сентября, пятница

В 11:15 на площадке Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36) состоится открытие XI Международного гуманитарного педагогического форума «Живая классика». В открытии примут участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Свыше 500 педагогов и экспертов из 60 регионов России и 24 стран обсудят вопросы развития читательской активности и культуры школьников.

В 12:00 в технопарке высоких технологий «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) начнет работу выставка-презентация продукции Свердловской области. Участие в мероприятии примет заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. На выставке продукцию представят предприятия Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Арамили, Режа и Красноуфимска. Экспозиция включает широкий ассортимент товаров от модульного боевого снаряжения, мебели для учреждений различного профиля, гигиенической продукции, бытовой химии до товаров для детей, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42