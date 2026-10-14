14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

14 октября, среда

В 10:00 в «Точке кипения – Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж)мсостоится конференция «ИИ – драйвер эффективности бизнеса и производительности предприятий Свердловской области». Руководителям региональной промышленности представят возможности передовых инструментов ИИ для цифровой трансформации бизнеса (как внедрить ИИ, как снизить затраты, какую поддержку региона можно получить). Спикеры: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель директора Центра ИИ Сколковского института науки и технологий (Москва) Максим Мироненко, генеральный директор КРСУ Денис Гарбузов, президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

В 11:00 в Свердловском областном суде будет вынесен приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Верхотурья, бывшего иеромонаха Русской православной церкви за рубежом Евгения Пинчука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которого обвиняют в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму.

В 14:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начнется рассмотрение по существу дела бывшего председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

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