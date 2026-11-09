9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

9 ноября, понедельник
- В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Недели уральского кино в Свердловской области. О программе, премьерных показах фильмов, количестве участников, художественных смыслах кинокартин, а также о роли регионального кино в развитии российского кинематографа расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков, исполнительный продюсер анимационного направления кинокомпании «29 февраля» Яна Игдал, режиссер фильма «Новая столица моды» Наталья Саврас и режиссер, арт-директор, креативный продюсер Red Pepper Film Юлия Узких.
Неделя уральского кино пройдет с 9 по 15 ноября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верней Пышме и Березовском. В течение недели зрители смогут увидеть более 40 игровых, документальных и анимационных уральских фильмов.
- В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится открытие финала Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и финала Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «Хайтек.Юниоры».
В 15:50 – обход соревновательных площадок и выставочных зон с участием заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Матушанского, заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, генерального директора Агентства развития профессионального мастерства Марии Елкиной (павильоны № 1, 2, 3).
В 16:40 – пресс-подход (конгресс-центр, 1-й этаж, зона возле ВИП-пространства).
В 17:30 – торжественная церемония открытия финалов «Хайтек: навыки будущего» и «Хайтек.Юниоры» (концертный зал конгресс-центра).
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