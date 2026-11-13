13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13 ноября, четверг
- В 11:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга продолжится рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела бывшего председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных.
- В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам уральских спортсменов в международном ралли Dubai International Baja 2026, которая стала заключительным этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации по бахам. О снятии санкций с российских спортсменов, результатах соревнований и участниках гонки расскажет пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин.
Baja (баха) – гонка, отличающаяся от классического ралли-рейда более компактным маршрутом и сокращенными сроками.
- В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с диабетом. О статистике заболеваемости различными типами диабета в Свердловской области, влиянии несбалансированного питания на риск развития диабета и основных мерах профилактики и лечения заболевания расскажут главный внештатный эндокринолог взрослого населения министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Замотаева и заведующий областным центром детской эндокринологии областной детской клинической больницы Алексей Кияев.