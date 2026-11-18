18 ноября, среда
- В 10:00 в Екатеринбурге (Деловой выставочный центр, ул. Куйбышева, 44А/1) начнется II Евразийский международный медицинский форум. Он будет сопровождаться тематической выставкой российских и зарубежных производителей фармпрепаратов, медицинской техники и изделий медицинского назначения «МедУралЭкспо 2026».
- В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе церковных, культурно-просветительских и благотворительных мероприятий, которые пройдут в Екатеринбурге в преддверии празднования дня Святой Екатерины – покровительницы города 7 декабря. О графике праздничных богослужений, образовательной программе, выставках, благотворительных проектах и фестивалях в рамках Екатерининских дней (18 ноября – 7 декабря) расскажут настоятель Казанского храма и руководитель хора духовенства Екатеринбургской епархии иерей Алексий Русин, заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич, директор Государственного архива Свердловской области Анастасия Константинова, координатор экспертного совета премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, член Союза российских писателей Татьяна Горкунова и член Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков.
- В 12:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится торжественный прием, посвященный историческому дню основания Екатеринбурга. В ходе церемонии будут вручены награда «Почетный гражданин города Екатеринбурга», премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина, а также знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом».