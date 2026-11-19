19 ноября, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 служба муниципального контроля администрации Екатеринбурга проведет проверку территории Верх-Исетского района. Выявлять нарушения специалисты будут с помощью дрона. О том, что такое муниципальный контроль, зачем он нужен, как осуществляется, как специалисты используют БПЛА и какие нарушения он позволяет фиксировать, расскажут в ходе пресс-тура. Спикером выступит заместитель главы администрации Верх-Исетского района по благоустройству Валентин Кузьмин.

В 12:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга будет оглашен приговор по делу о совершенных в 1994 году изнасиловании и убийстве двух школьниц.

© 2026, РИА «Новый День»

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