23 ноября, понедельник
- В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению 26-27 ноября 2026 года на площадке кампуса УрФУ Уральского фестиваля кибербезопасности и всероссийских киберучений. В мероприятии примут участие ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков, генеральный директор Уральского центра систем безопасности Валентин Богданов и представители ИТ-компаний в сфере кибербезопасности.
- В 11:00 на площадке «Конгресс-отеля» (Екатеринбург, ул. Бебеля, 59) состоится открытие конференции Свердловского регионального отделения «Движения первых». В открытии примет участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. На конференции представят отчет о работе регионального отделения за 2026 год и вынесут на голосование ключевые решения на предстоящий период. Участниками станут более 300 человек: активисты, специалисты местных отделений, партнеры, наставники, председатели первичных отделений, семьи и почетные гости – представители региональных органов власти.
В 15:00 состоится награждение победителей региональной «Премии первых».
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