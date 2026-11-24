24 ноября, вторник
- В 10:00 состоится очередное пленарное заседание гордумы Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527). С отчетом об исполнении бюджета города за девять месяцев 2026 года перед депутатами выступит директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева.
- В 10:00 начнется пресс-тур в Центр здорового долголетия в Свердловской областной больнице № 2 (набережная Рабочей Молодежи, 3). Главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Мария Емельянова и главный врач СОБ № 2 Евгения Рябко проведут экскурсию по центру и подведут итоги его работы за 3 месяца.
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