25 ноября, среда
- В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная приемным кампаниям в военных учебных заведениях страны. О популярности военных специальностей у молодежи, преимуществах обучения, а также об алгоритме поступления расскажут военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области Игорь Константинов, командир взвода Челябинского высшего танкового командного училища Дмитрий Ситников, выпускница Военной академии связи им. С. М. Буденного Снежанна Цветкова и курсант Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного Ковельского Краснознаменного училища Артем Меньшенин.
- В 14:00 в Музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) под председательством врио главы Екатеринбурга Рустама Галямова состоится заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных).
Участники встречи заслушают следующие доклады:
об образовательном проекте «Фабрика сказок»;
о позиционировании и айдентике туристического бренда Екатеринбурга;
о концепции музейного кластера на территории Исторического сквера города Екатеринбурга.
Трансляция заседания будет организована на официальном портале Екатеринбурга (Екатеринбург.рф) в разделе «Новости».
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