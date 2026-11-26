26 ноября, четверг
- В 09:00 состоится открытие первого Уральского международного форума «Поколение 112», посвященного развитию культуры безопасности в образовательных организациях. В форуме примут участие более 200 человек из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Главная тема мероприятия – «Передовой опыт обучения в классах пожарно-спасательной направленности». Форум пройдет на двух площадках: в школе № 300 «Перспектива» (ул. Рощинская, 23) и Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России (ул. Мира, 22). Организатор – ассоциация «Консорциум по развитию классов общественной безопасности». Подробная информация размещена на сайте мероприятия.
- В 09:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга начнется судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, членам его семьи и еще нескольким физическим лицам об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.
- В 10:45 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня матери в Свердловской области. О мерах поддержки материнства в регионе, старте проекта осознанного долголетия для женщин «Открывая себя!", а также о фестивале будущих мам, который пройдет в Екатеринбурге, расскажут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова и заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.
- В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию «Динамика оплаты имущественных налогов в Свердловской области». В пресс-конференции примут участие начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Свердловской области Дарья Коробицына. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».
- В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная увековечению памяти жертв геноцида советского народа в информационном пространстве. В мероприятии примут участие руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева, директор департамента информационных технологий и цифровых проектов Национального центра исторической памяти при президенте РФ Максим Синицын, директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок и педагог дополнительного образования Дворца творчества и спорта «Пионер» Тюмени Сергей Чекерис.
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