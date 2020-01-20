Слух дня: Шойгу в Госсовет, Дюмин – в минобороны, а Медведев…

Источники «Нового Дня» сообщают о предстоящих кадровых изменениях в правительстве России. По некоторым данным, министр обороны РФ Сергей Шойгу перейдет в Госсовет и станет одним из его вице-председателей. Освободившийся пост в кабинете министров займет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который до этого работал в охране президента Владимира Путина. Еще один портфель – министра культуры – могут отдать главе Mail.ru Group Борису Добродееву. С немалой долей вероятности произойдет роспуск Госдумы России и будут объявлены досрочные выборы, причем спикеру Вячеславу Володину не найдется места в обновленной нижней палате парламента. Новым председателем Госдумы в Кремле видят главу внешней разведки Сергея Нарышкина. Что до бывшего главы правительства России Дмитрия Медведева, то, по слухам, именно он станет новым президентом после окончания срока Владимира Путина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

Николай Цуканов вручил ветеранам и тыловикам медали к 75-летию Победы (ФОТО). / На Урале начали вырубать лес на продажу китайцам – спилили в два раза больше, чем посадили. / В Свердловской области пересчитали избирателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»