Реальный срок Кызласова станет делом чести для следователей – слух дня

На Урале продолжают обсуждать задержание Артемия Кызласова, гендиректора ОЭЗ «Титановая долина».

Достоянием общественности с подачи бывших защитников подозреваемого стал интересный факт: судя по всему, Кызласов не успел дотронуться до свертка с деньгами, который ему предложил бизнесмен Панов. А значит, следствию нужны стопроцентные доказательства, что это не «подстава». Нет сомнений, что за расследованием будут наблюдать из Москвы. Тем более что одно из других громких дел – МУГИСО и Пьянкова – развалилось, не дойдя до суда.

Экс-главой министерства госимущества занимались в 4-м следственном управлении, не исключено, что и расследование по главе особой экономической зоны отдадут туда же. Но и в 4-м следственном, и в управлении по Свердловской области сменилось руководство, и новые начальники хотят показать, что работать умеют.

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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