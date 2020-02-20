Слух дня: в свердловском правительстве грядет смена второго лица

Похоже, в ближайшее время в правительстве Свердловской области сменится первое лицо после губернатора. Говорят, что первый заместитель губернатора Алексей Орлов устал работать вместо вечно отсутствующего в регионе Евгения Куйвашева, устал ждать, пока его пригласят занять освободившееся где-нибудь неподалеку губернаторское кресло, и вообще – устал от Свердловской области.

Около двух месяцев назад между Куйвашевым и Орловым даже произошла ссора. Первый зам высказался о наболевшем: что губернатор подолгу пропадает в московских и заграничных командировках, а на его голову валятся все хозяйственные проблемы, которыми так богат регион. Губернатор закономерно вспылил, но меньше выезжать за пределы области не стал.

Вот и в момент задержания гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова губернатор находился в Москве и, по некоторым данным, находится там до сих пор, а Алексей Орлов вынужден в качестве его и.о. вести заседания правительства и решать все оперативные вопросы.

По слухам, все это Алексею Валерьевичу уже настолько надоело, что вскоре он уйдет по собственному желанию и к большой радости Куйвашева, который после нотаций Орлова о том, что надо больше работать в регионе, будет только рад подписать заявление об увольнении.

Якобы, уже есть и решение по вакантной ставке – хозяйственными делами займется другой член «тюменского клана» – Олег Чемезов. Тем более что он уже получил контроль над рядом важных направлений работы правительства – цифровизации экономики и подготовке к Всероссийской переписи населения-2020.

Екатеринбург. Другие новости 20.02.20

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