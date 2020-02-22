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Суббота, 22 февраля 2020, 12:19 мск

Новости Екатеринбург

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Высокинский потребовал от главы Октябрьского района написать заявление об увольнении

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня совершает объезд районов города, чтобы проверить, как местные администрации справляются с уборкой улиц от снега.

Как стало известно «Новому Дню», мэр остался недоволен работой главы Октябрьского района Романа Рудометова. В частности, главе не понравилось, в каком состоянии находится микрорайон Компрессорный. Высокинский объявил Рудометову неполное служебное соответствие и предложил написать заявление об увольнении с открытой датой. Глава Екатеринбурга также проинспектирует Кировский и Орджоникидзевский районы. Отметим, что Высокинского сопровождают его профильные подчиненные – вице-мэр по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов и начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.02.20

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