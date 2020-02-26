На Урал приехал чистильщик – слух дня

Говорят, что новый ГФИ по Свердловской области Андрей Руцинский – человек, который совершенно не случайно появился в регионе.

По слухам, полпредом и Москвой ему выданы самые широкие полномочия в части контроля над расходованием федеральных средств. «Новый инспектор – чистильщик. Он будет очень внимательно следить за тем, как местные расходуют федеральные деньги. И есть мнение, что генеральный директор «Титановой долины», который сорил бюджетами налево и направо, так ничего и не создав и попав под арест за взятку – это только начало большой истории про выявление растратчиков и казнокрадов. Дальше – будет больше», – говорят источники в силовых структурах области.

Напомним, сегодня Свердловской области назначен новый главный федеральный инспектор. Как сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в УрФО, приказ о назначении Николай Цуканов подписал сегодня. Новым ГФИ стал Андрей Руцинский, с 2018 года занимавший аналогичный пост в Ханты-Мансийском автономном округе.

Андрей Руцинский родился 29 апреля 1957 года в Черкесске Ставропольского края, окончил Ставропольский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения» и Академию ФСБ России по специальности «Юриспруденция». Работал инженером с 1982 по 1983 годы, а после трудился в органах безопасности. В 2005-2008 годах был ГФИ в Карачаево-Черкесской Республике и в Ставропольском крае. С февраля 2009 года – главным федеральным инспектором в Тюменской области. С ноября 2018 года до настоящего момента – ГФИ по Югре. Женат, у него двое сыновей, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

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