Обновленный Bombus снова выйдет в эфир в Прощеное Воскресенье – слух дня

Скандально прославившийся проект «Бомбус» намерен вновь выйти в эфир. Есть информация, что перезапуск состоится 1 марта 2020 года – как раз в Прощеное Воскресенье. В тусовке уже шутят, что выбор даты неслучаен – таким образом учредители и кураторы «федерального медиа», которое должно было встряхнуть уральское «болото СМИ», просят прощения перед спонсорами за первый неудачный старт.

Концепция нового издания – точно такая же, как и у предыдущего. Федеральное СМИ с базой в Екатеринбурге, которое будет писать социально и политически значимые тексты о жизни России. Видимо, в контексте грядущего опроса по изменениям в Конституцию много текстов будет посвящено именно ему.

Журналисты, нанятые на работу на «Бомбус» и оставленные для реализации нового проекта, сетуют: зарплаты от обещанного уровня упали в два-три раза. Перспективы пока неясны.

Напомним, кураторами «нового-старого» проекта по-прежнему являются близкие к администрации президента политологи Игорь Рябов и Сергей Михеев – якобы они получили эту работу как своеобразную пенсию от государства в счет былых заслуг по проблематике Украины и Крыма.

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

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