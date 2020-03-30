Слух дня: Коронавирус нарушил планы министра устроить своего человека на хороший пост

На прошлой неделе стало известно о том, что власти не собираются продлять контракт с Семеном Хмельникером – главврачом ЦГБ № 20. Поводом стала смерть пациентки в коридоре медучреждения – туда женщину, госпитализированную с предварительным диагнозом «панкреатит», отселили, потому что она кричала и мешала соседкам по палате. По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело, следователи установили, что она умерла от отравления неким токсичным веществом. Разбирательства продолжаются. Причем горздрав заявлял, что проведет служебную проверку. Но, ни расследование уголовного дела, ни внутренняя проверка не закончились, а Хмельникера решили уволить из-за случившегося скандала. На защиту главврача встал персонал – 80% работников больницы написали заявления об уходе по собственному желанию, после чего чиновники провели ряд встреч с врачами и медсестрами, и решили – контракт с главным врачом продлить, несмотря на то, что новый руководитель уже был представлен коллективу.

Однако источники в медицинской среде утверждают, что решение о продлении было принято вовсе не из-за бунта персонала и не из-за взвешенной позиции чиновников. «Никакой карьеры главврача тому, кто был представлен коллективу как новый руководитель, и не светило, – не за что. Но его отец очень хорошо и плодотворно работал с министром в тубдиспансере, вот у министра и возникли некие обязательства перед коллегой. И все бы случилось, если бы не вмешалась Москва, узнавшая об этой рокировке. Там покровителей у министра нет, поэтому на видеосовещании с губернаторамиа и министрами прозвучал вопрос: «А вы лучшего времени не нашли свои интересы там соблюсти»? Вот и вернули все, как было», – рассказал источник агентства в министерстве.

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