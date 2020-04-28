Слух дня: Куйвашев доложил о поставке 100 аппаратов ИВЛ из Китая, но она может сорваться

В Екатеринбург сегодня должны были привезти 100 аппаратов искусственной вентиляции легких из КНР. Об этом накануне сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании у полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова. По словам главы региона, эта партия позволила бы закрыть потребность медучреждений и достичь параметров, которые были ранее установлены Владимиром Путиным.

Действительно, сегодня ожидается прибытие рейса, который совершает авиакомпания Azur из Китая. Однако, по информации источников агентства, в Екатеринбург привезут только средства индивидуальной защиты, а аппаратов ИВЛ на борту может не быть – они еще не собраны, и китайская сторона физически не сможет отправить их в Россию. Новая дата поставки, по некоторым данным, намечена после 10 мая.

Интересно, что сегодня назначено совещание президента с главами субъектов России – как раз по теме укомплектования медицинских учреждений. «Новый День» сделал запрос в оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области по поводу поставки аппаратов ИВЛ и предполагаемой даты. Ответа пока не поступило.

Добавим, что сегодня в интервью «Радио России» губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в регион со Среднего Урала привозят аппараты искусственной вентиляции легких.

«Мы вышли на показатель 390 ИВЛ, нам нужно 541-542 аппарата максимум. Мы на прошлой неделе получили семь аппаратов ИВЛ из Екатеринбурга, напрямую договаривался с губернатором Куйвашевым, еще семь аппаратов придут на этой неделе», – сказал Бурков.

Екатеринбург. Другие новости 28.04.20

В горздраве прокомментировали обращение сотрудников скорой. / Накануне внедрения пропусков в оперштаб включили ответственного за цифровизацию и главу областной Росгвардии. / «В разы меньше людей» – Родительский день на Урале в режиме самоизоляции (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»