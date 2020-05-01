Куйвашев решил выслужиться перед Москвой – слух дня

Уральцы могут стать заложниками интересов губернатора Свердловской области. По слухам, чтобы выслужиться перед Москвой и набрать побольше политических очков, щедрый Евгений Куйвашев буквально предложил превратить область в обсерватор. Дело в том, что регион располагает довольно неплохой санаторной базой и здесь удобно и с комфортом можно проводить недели карантина.

В рамках взаимопомощи, как и просил Путин, возникло предложение везти на Урал людей из других неблагополучных по коронавирусу территорий. Или из территорий, где таких баз отдыха нет», – говорят слухмейкеры. Первый опыт такого рода уже есть. Рабочих из Мурманска – 200 человек – поселили в санатории «Обуховский». Формально у всех у них были справки об отсутствии коронавируса. Фактически, сегодня анализы подтвердили наличие заболевания почти у полутора сотен гостей из Мурманска. И Свердловская область по приросту больных сразу вырвалась в антилидеры страны.

Но, видимо, Куйвашева эти вещи не сильно беспокоят. Гораздо важнее то, что рабочие из Мурманска – это не просто какие-то люди, а вахтовики компании «Велесстрой». Совладелец этого предприятия – хорват Филипович. Он же является отцом старшего ребенка вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. «Ракова решала многие вопросы для Куйвашева, теперь вот, видимо, получила благодарность», – говорят слухмейкеры.

Уральцы, между тем, задают резонный вопрос: какую цену придётся заплатить за стремление Куйвашева выслужиться. Выдержит ли нагрузку и без того не очень здоровая уральская медицина и как долго из-за приезжих местным жителям придётся сидеть на карантине? «Если к нам привезут ещё пару-тройку таких рейсов, то сидеть на карантине придётся все лето», – делают прогноз пессимистично настроенные инсайдеры.

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