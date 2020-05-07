Слух дня: АП готовит проверку инста-губернаторам – за комментарии без ответов придется отвечать

Возросшая активность глав регионов в инстаграме и других соцсетях – не прихоть губернаторов. Работать с аудиторией новых медиа – прямое указание Москвы. Но просто делать регулярные посты и нагонять подписчиков – недостаточно. Источники в администрации президента рассказывают, что по итогам «ковидной» истории губернаторам будет дана оценка. На Старой площади внимательно мониторят не только что пишут в аккаунтах глав регионов, но и как в субъектах работают с аудиторией и как выстраивают обратную связь.

«Будут смотреть – насколько актуальную информацию давали населению губернаторы и как общались с населением. При этом подтирать негативные комментарии нельзя, а отвечать на них надо регулярно», – говорят собеседники агентства.

В этом смысле позиции губернатора Евгения Куйвашева едва ли можно назвать устойчивыми – посты в инстаграме выходят регулярно, но если в первые пару недель с начала самоизоляции подписчики главы региона оставляли вопросы и ждали на них ответов, но потом, поняв, что внимания им не уделят, стали изливать потоки негатива – под каждой публикацией десятки гневных высказываний, многие из них касаются того, что губернатор де-факто не отвечает на насущные вопросы, а пишет о том, что большую часть населения не волнует.

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

В Екатеринбурге создан городской оргкомитет «Универсиады-2023». / В Свердловской области плюс 76 заболевших коронавирусом, половина – из обсерватора. / Будет или нет первая смена в лагерях Екатеринбурга – расскажут после 12 мая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»