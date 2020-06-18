Слух дня: пандемия может оставить без работы 120 тысяч уральцев

В правительстве Свердловской области озабочены грядущим ростом безработицы. Говорят, чиновники подбили цифры по готовящимся увольнениям и сокращениям, которые им предоставили предприятия. Показатель вышел серьезным – к осени безработными будут числиться порядка 120 тысяч человек. Это и сотрудники промышленных предприятий, и те, кто работал в магазинах, сфере общепита.

В начале апреля официально безработными в регионе были признаны порядка 23 тысяч человек, к середине мая их стало в два раза больше, сегодня – более 84 тысяч уральцев нигде не работают. Несколько недель назад министр труда Котяков назвал регионы, где резко вырос уровень безработицы – отсечкой стал показатель регистрируемой безработицы выше 5 %. В Свердловской области он приближается к 4%.

Чиновники во главе с губернатором Куйвашевым, разумеется, вовсе не хотят оказаться в «черном списке» регионов, но с действенными инструментами спасения бизнеса, судя по статистике и тенденциям, у кабмина не очень.

Екатеринбург. Другие новости 18.06.20

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