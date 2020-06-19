Слух дня: торговые центры не открывают из-за Тунгусова

Торговые центры площадью более 800 кв метров в Свердловской области должны заработать в самую последнюю очередь, на третьем этапе снятия ограничений. Это несмотря на то, что арендаторы заявляют, что готовы ко всем мерам предосторожности, люди чуть ли не ежедневно просят пустить их на шоппинг, а логика подсказывает: разгуливать по большому ТЦ вряд ли опаснее, чем заниматься спортом в небольшом зале.

Говорят, причина затягивания с открытием торговых центров не совсем медицинского характера. Речь идет скорее о мелкой мести. В Екатеринбурге крупнейшие ТЦ и несколько центров помельче, что называется «на районе», принадлежат друзьям некогда всесильного Владимира Тунгусова, да и сам «серый кардинал» лишь формально ушел в тень, реально же – и руку на пульсе политики да экономики города держит, и в работе ТЦ его интересы – вполне себе материальные. Ну а Евгению Владимировичу как губернатору просто приятно лишить врага лишней копеечки.

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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