Слух дня: мэр Верхней Салды во второй раз напишет заявление об отставке

В Верхней Салде продолжается интрига со сменой руководства города. Как говорят инсайдеры, мэр Михаил Савченко все-таки уйдет в досрочную отставку. Сегодня он должен написать повторное заявление. У Савченко не складываются отношения с новым руководством градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма», а в случае его ухода исполняющим обязанности главы должна стать заместитель мэра Ирина Колпакова. Ее называют креатурой «титанового гиганта». Само предприятие из-за пандемии коронавируса переживает крайне тяжелые времена. «Новый День» ранее писал, что «ВСМПО-Ависма» пришлось значительно сократить производство и вывести более половины персонала на неполную рабочую неделю со снижением оплаты труда.

Михаил Савченко в конце июня уже писал заявление об отставке. Тогда официальным поводом назывались семейные обстоятельства – у Савченко тяжело заболел отец, который проживает в другом городе. При этом в ряде СМИ появились публикации о нарушении мэром антикоррупционного законодательства при подаче декларации о доходах. В пресс-службе администрации Верхней Салды тогда заявили, что эти обвинения не имеют под собой серьезных оснований. Вопрос об отставке мэра должен был рассматриваться на заседании Верхнесалдинской думы, но депутаты сорвали кворум. Позднее Савченко отозвал свое заявление. В мэрии прокомментировали, что в его поддержку высказались салдинцы и руководители муниципальных организаций, а также «были проведены консультации с правительством региона». Инсайдеры подтверждают, что прошлое возвращение Савченко было решением на уровне вице-губернатора Бидонько. То что вопрос поднят вновь, может означать победу в борьбе за это кресло «ВСМПО-Ависмы».

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

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