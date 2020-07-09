Слух дня: Дронов и его команда уходят на ВСМПО

В Свердловской области пошла волна замен управленческих команд на предприятиях. Так, несколько месяцев назад слухмейкеры предрекали скорую продажу ПНТЗ структурам «Газпрома», и эта информация сейчас находит подтверждение. Собственники группы ЧТПЗ начали переговоры о продаже актива с Загорским трубным заводом и Газпромбанком, пишут СМИ.

Источники также сообщают, что уже известна и дальнейшая карьерная перспектива депутата свердловского заксобрания, управляющего директора ПНТЗ Алексея Дронова. По имеющейся информации, газовики приведут свою команду на новотрубный завод, а нынешний менеджмент покинет его и уйдет, скорее всего, на ВСМПО-Ависма.

«С августа 2019-го в Салде работает старый друг Дронова – Максим Сосунов, который возглавил дирекцию по повышению операционной эффективности. Он собирал сведения на генерального директора ВСМПО Михаила Воеводина и писал зампреду совета директоров Михаилу Шилкову, который и принял решение – всех снести. После переговоров в полпредстве решили, что заменят командой с ПНТЗ», – сообщил источник «Нового Дня».

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

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