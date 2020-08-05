Слух дня: за уральским мэром пришла ФСБ

Главу Богдановича Павла Мартьянова задержали сотрудники регионального управления ФСБ, об этом сообщил источник агентства. Речь может идти о неком правонарушении коррупционной направленности.

Мобильный телефон самого Мартьянова, три года назад возглавившего муниципалитет, не отвечает. Его пресс-секретарь Ангелина Шауракс сбрасывает звонки от корреспондента «Нового Дня». Получить комментарий регионального управления ФСБ России также оперативно не удалось.

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

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