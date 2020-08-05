Слух дня: за уральским мэром пришла ФСБ

Главу Богдановича Павла Мартьянова задержали сотрудники регионального управления ФСБ, об этом сообщил источник агентства. Речь может идти о неком правонарушении коррупционной направленности.
Мобильный телефон самого Мартьянова, три года назад возглавившего муниципалитет, не отвечает. Его пресс-секретарь Ангелина Шауракс сбрасывает звонки от корреспондента «Нового Дня». Получить комментарий регионального управления ФСБ России также оперативно не удалось.
Екатеринбург. Другие новости 05.08.20
Сбор подписей приравняли к пикету: суд вынес решение по первому делу о разгоне волонтеров. / Волонтеры возобновили сбор подписей за прямые выборы мэра после задержаний (ФОТО, ВИДЕО). / Организаторам всероссийского голосования повысят премии и раздадут благодарности. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube