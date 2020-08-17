Слух дня: в резиденции потеряли Куйвашева

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который ушел в отпуск в начале августа, должен был вернуться к исполнению своих обязанностей. Но этим по-прежнему занимается его зам – Алексей Орлов. Слухмейкеры утверждают: невыход Куйвашева на работу стал неожиданностью для его подчиненных.

«Дома его нет, на работе тоже. Где он – неизвестно», – обсуждают свердловские чиновники.

Интересно, что когда Куйвашев только ушел в отпуск, что не особенно афишировалось, появилось сразу несколько версий, куда он отправился. По одной из них – в Железноводск, по другой – в Германию подлечиться, по третьей – ушел на самоизоляцию в связи с ситуацией по коронавирусу.

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

В Свердловской области разрешили работать ресторанам и детским садам. / Экс-спикера сняли с довыборов, через которые он хотел вернуться в думу Асбеста. / МЧС продлило экстренное предупреждение о ливнях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»